Topmodel hatte seit sieben Jahren keine Periode mehr

Seit 2014 modelt Romee Strijd (24) für die Unterwäschemarke «Victorias Secret». Der traum aller Models! Doch ein Wunsch blieb der Niederländerin lange Zeit unerfüllt: schwanger zu werden. Am Donnerstag aber postete sie ein Bild von sich mit ihrem Mann Laurens van Leeuwen, der sie von hinten umarmt. «Wir bekommen ein Baby», ist der erste Satz ihrer langen Nachricht.

PCOS



Das polyzystische Ovarial-Syndrom, kurz PCOS, ist eine der häufigsten Stoffwechselstörungen geschlechtsreifer Frauen. Das Syndrom betrifft in Europa 4 bis 12 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter. Es ist eine häufige Ursache für Unfruchtbarkeit.



«Mutter zu sein und eine Familie mit Laurens zu haben, ist mein größter Traum», schreibt sie. «Doch vor zwei Jahren wurde bei mir PCOS diagnostiziert, nachdem ich meine Periode sieben Jahre lang nicht bekam. Ich war am Boden zerstört.» Sie habe große Angst gehabt, niemals ein Kind auf natürlichem Wege gebären zu können.

Sie habe sich nach der Diagnose über die Hormonstörung schlaugemacht und gemerkt, dass ihre Symptome nicht typisch für das PCOS-Syndrom seien. «Der Grund bei mir war, dass mein Körper entweder im Kämpfer- oder im Flugmodus war. Das bedeutet, dass mein Köper konstant unter Stress stand.»

«In meinem Fall war mein Gewicht dafür verantwortlich»

Mental jedoch habe sie sich selten gestresst gefühlt, deswegen sei es für sie anfangs schwer gewesen, ihr Problem anzunehmen. «Mein Leben bestand aus ständigem Reisen (Kein Biorhythmus), täglichen Workouts und nur sehr gesundem Essen (eingeschränkte Nahrung)», erklärt sie.

«Ich habe meinem Körper zu viel zugemutet. Ich glaube, dass jeder Körper anders ist, weiß aber, dass in meinem Fall mein Gewicht dafür verantwortlich war, dass er nicht mehr so funktionierte, wie er sollte und dass er vor allem die ständigen Reisen nicht verarbeiten konnte.»

«Sei besser zu dir und deinem Körper»

An diesem Punkt habe sie angefangen, sich mit der natürlichen Heilung des Syndroms auseinanderzusetzen. Dabei erkannte sie, dass sie aufhören musste, sich beim Training zu viel zuzumuten und ihre Ernährung zu sehr einzuschränken. «Ich musste besser zu mir und meinem Körper sein und ihm Pausen geben, wenn er sie braucht.» Für ihr Wohlbefinden nahm Strijd außerdem natürliche Nahrungsergänzungsmittel, versuchte es mit Akupunktur und verbrachte wieder mehr Zeit mit ihrer Familie in den Niederlanden. «Weil ich so ein Familienmensch bin», ist auf Insta zu lesen.

«Ich bin so glücklich, dass ich meine Periode seit letzten November wieder bekomme», schreibt die 24-Jährige. Für Frauen, die Probleme haben, schwanger zu werden, hat sie einen Rat: «Glaub an dich und sei lieb zu dir und deinem Körper. Lass die Gedanken nicht zu nah an dich ran.»

Die Reaktionen

Romee bekommt auf Instagram viele Glückwünsche. Auch ihre Model-Kolleginnen Miranda Kerr (37) und Alessandra Ambrosio (39) gratulieren der werdenden Mama. Romees Mann, mit dem sie seit zehn Jahren zusammen ist, kommentiert rührend: «Ich liebe dich und kann es kaum erwarten.»

imagine being the baby of romee strijd... pic.twitter.com/3GRncjH94H — ؘؘ (@favtaylorhill) May 28, 2020

(L'essentiel/Lucia Krones)