Prinz Harry erfuhr von Polizei von Prinz Philips Tod

Es war für die Royal-Familie ein schlimmer Verlust: Am 9. April hörte das Herz von Prinz Philip zu schlagen auf. Nun kommt raus: Sein Enkel Prinz Harry erfuhr von seinem Tod gar nicht durch seine Angehörigen, sondern durch die Polizei.

Laut «TMZ» wollten ihn die Beamten eigentlich telefonisch erreichen. Doch der Prinz und seine Frau Meghan hoben einfach nicht ab. Offenbar schliefen die beiden gerade tief und fest, in Kalifornien war es gerade 3 Uhr nachts. Die britische Polizei ließ jedenfalls nicht locker und schickte einen Beamten in Kalifornien zur Villa der Sussexes in Montecito. Dort machte Harry dem Officer dann endlich die Tür auf. Laut britischen Medien sei der Tod von Prinz Philip für Harry keine große Überraschung gewesen. Er habe schon vorher gewusst, dass es dem Ehemann der Queen sehr schlecht geht.

Prinz Philip hinterlässt ein Erbe von 35 Millionen Euro. Erst vor Kurzem enthüllte ein Palast-Insider, welcher Royal wie viel bekommt.

(L'essentiel/red)