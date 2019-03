Jennifer Lawrence und Adele feiern wilde Party

Mit diesen Gästen hat wohl niemand gerechnet. Am Freitagabend feierten Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence und Sängerin Adele in dem New Yorker Schwulenclub Pieces. Doch nicht etwa in einem von Bodyguards abgeschirmten VIP-Bereich, sondern inmitten des anwesenden Partyvolks.

Die Freundinnen besuchten das Event «Frisky Fridays», eine wöchentlich stattfindende Dragshow. Dank der twitterfreudigen Besucher, wie etwa Rich Brome, gibt es zahlreiche Videos, die einen Einblick in den feucht-fröhlichen Mädelsabend an der Christopher Street geben.

Randomly getting turnt with JeLaw and Adele. NBD. pic.twitter.com/xCeUTz4j4Y— Rich Brome (@rbrome) 23. März 2019

Adele verliert Trinkspiel

So sieht man in einem Clip, wie Adele mit ein paar Jungs das Trinkspiel «Musical Shots» spielt. Zu Kylie Minogues «Can't get you out of my head» tanzt sie um einen Tisch herum und muss eins der Shot-Gläser schnappen, bevor die Musik endet. Als sie dabei scheitert, fängt sie an zu lachen und geht nach einem Schubster von Jennifer zu Boden. Anstatt Adele aufzuhelfen, legt sich die Schauspielerin auf der Bühne auf sie.

This @thebritafilter video of drunk Adele and Jennifer Lawrence ON THE FLOOR last night at Pieces deserves your attention and acclaim. pic.twitter.com/Ulh6w0W4hS— van Ross Katz (@evanrosskatz) 23. März 2019

«Jennifer, wir sind hier nicht bei ‹The Hunger Games›», ruft der Moderator Jennifer zu, als die auf einmal halb auf Adele liegt. «Wie konntest du nur verlieren?», fragt die 28-Jährige die Grammy-Gewinnern gespielt entsetzt.

Jungesellinnenabschied?

Adele lässt dies nicht auf sich sitzen und kreischt ins Mikrofon: «Sie ist verlobt und sollte gar nicht hier sein». Die Verlobung habe nichts mit ihrer Trinkfestigkeit zu tun, argumentiert Lawrence zur Freude der Besucher dagegen.

Einige britische Medien spekulieren bereits, ob die Partynacht womöglich ein geheimer Jungesellinnenabscheid für Jennifer Lawrence war. Die Schauspielerin hat sich vor Kurzem mit ihrem Freund, dem Kunsthändler Cooke Maroney (34), verlobt.

(L'essentiel/kao)