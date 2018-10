Noah Cyrus posiert mit Unmengen an Gras

Artikel per Mail weiterempfehlen





Am Wochenende postete Noah Cyrus (18) ein Bild von sich, mit riesigen Plastiksäcken voller Gras neben und einer Bong vor sich. Dazu schreibt sie: «Ich und meine besten Freunde.» Mileys (25) kleine Schwester hatte schon vorher kein Problem damit gehabt, sich öffentlich mit Joints zu zeigen – etwa in ihren Insta-Storys.

In einem Interview mit Refinery29.com enthüllte Noah den Inhalt ihres Louis-Vuitton-Rucksacks. «Das Wichtigste in dieser ganzen Tasche ist mein Pax-Stift», sagt sie. «Ich brauche ihn manchmal, wenn ich im Studio bin und ich mal chillen muss.» Mit dem portablen Vape Pen werden laut Hersteller die berauschenden Wirkstoffe des Cannabis zum Inhalieren direkt aus den Blättern gezogen.

Im US-Bundesstaat Kalifornien, wo Noah lebt, ist Kiffen zwar legal, allerdings erst ab dem 21. Lebensjahr. Außerdem darf man nur 28 Gramm der Substanz mit sich führen. Klar, erntet Noah für ihre Posts auch vernichtende Kommentare. «Schäm dich», schreibt etwa ein User zum Bild mit den Gras-Säcken.

«Jedes Lied kommt von Herzen»

Noah will mit ihren Aktionen wahrscheinlich in erster Linie provozieren (von wem sie diese PR-Strategie abgeschaut hat, liegt auf der Hand, beziehungsweise in der Familie). Auf ihrem Insta-Account zeigt sie regelmäßig ihren Followern den Mittelfinger, verwendet Fluchwörter für die Bildunterschriften oder zeigt sich auch mal auf dem WC.

Zurzeit ist Noah auf Tour mit ihrer Debüt-EP «Good Cry», die sie am 20. September veröffentlicht hat. «Das Leben hat mich ins Gesicht geschlagen und ich habe diese EP gemacht», erzählt sie Etonline.com. «Jedes Lied kommt von Herzen.» Anfang September hat sich Cyrus von ihrem Rapper-Freund Lil Xan (22) getrennt, mit dem sie ein halbes Jahr zusammen war.

(L'essentiel/don)