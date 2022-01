Kanye West soll einen Fan geschlagen haben

Kanye West (44) wird verdächtigt, einen Fan auf offener Straße geschlagen zu haben. Wie diverse US-Medien berichten, ist der Rapper am frühen Donnerstagmorgen (Lokalzeit) in Los Angeles in eine verbale Auseinandersetzung mit einem jungen Mann geraten, der ihn zuvor um ein Autogramm gebeten hatte. Nach einem kurzem Hin und Her soll die Situation eskaliert sein. Kanye habe den Fan geschubst und mit Schlägen am Kopf und Nacken getroffen.

In einem Video, das von TMZ.com veröffentlicht wurde und derzeit auf Social Media kursiert, ist zu sehen, wie der junge Mann am Boden liegt. Laut dem Onlineportal prallte er beim Sturz «hart» mit dem Kopf am Boden auf. Zu sehen ist im Video außerdem, wie Ye einige Meter vom angeblichen Opfer entfernt wütend herumschreit. Mehrere Personen haben vor Ort versucht, den Musiker zu beruhigen.

«Nein, geh von mir weg», sagt Kanye im Video mehrfach zu einer Frau, die mit ihm unterwegs war. Laut TMZ.com ist sie die Cousine des Rappers. Geduldig redet sie auf ihn ein: «Ich bin deine Familie. Gib mir deine Hand. Hör auf damit!» Kanye Wests neue Freundin Julia Fox (31) war beim Vorfall offenbar nicht anwesend.

«Ihr versteht nicht, was ich durchmache»

Augenzeugen haben nach der Auseinandersetzung die Polizei gerufen. Laut der zuständigen Behörde in Los Angeles wurde nun bereits eine Untersuchung wegen Körperverletzung eingeleitet. Kanye West gelte als Verdächtiger – bis zu sechs Monaten Gefängnis drohen ihm im Falle einer Schuldigsprechung. Es wird außerdem festgehalten, dass der junge Mann vor Ort medizinische Versorgung verweigert hat. Laut US-Medien hat er sich aber später doch noch in einer Notfallklinik behandeln lassen.

Grund für die verbale und körperliche Auseinandersetzung soll ein Gespräch gewesen sein, welches Kanye West kurz zuvor mit dem Mann und weiteren Fans geführt habe. Er habe darum gebeten, nicht fotografiert zu werden. «Ihr versteht nicht, was ich gerade durchmache», soll der Ex-Mann von Kim Kardashian (41) angeblich zu den Fans gesagt haben. Verständnisvoll habe eine Person geantwortet, dass das in Ordnung sei, weil jede und jeder ja mal «Familienprobleme» hat. Daraufhin sei Ye ausgetickt.

(L'essentiel/Angela Hess)