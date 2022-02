Taylor Swift und Joe Alwyn wollen heiraten

Wie jetzt bekannt wurde, soll der 30-Jährige bereits Mitte Januar bei einer dreitägigen Romantik-Reise durch Cornwall um die Hand von Taylor Swift angehalten haben – und sie hat «Ja» gesagt!

Seit fünf Jahren sind Taylor Swift und Joe Alwyn ein Paar. Allzuviele private Details gab das Paar bislang nicht preis – umso schöner für die Fans nun die Nachricht über ihre Ehepläne. «Ich weiß, dass sich viele Leute dafür interessieren. Wir waren bislang sehr erfolgreich, es privat zu halten. Das haben inzwischen viele auch verstanden. Aber ich ziehe es wirklich vor, über meine Arbeit zu sprechen», sagte Alwyn im Jahr 2018 der «Vogue».

Fun fact: Unter dem Pseudonym William Bowery ist Joe Alwyn am Klavier auf mehreren Songs auf zwei Taylor-Swift-Alben zu hören. Der Schauspieler konnte die Supermusikerin also auch in ihrem eigenen Feld überzeugen.

(L'essentiel/tha)