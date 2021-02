Chrissy Teigen fühlte sich von Joe Biden gehemmt

Sie war der einzige Promi, dem Joe Biden (78) auf Twitter mit seinem offiziellen Präsidenten-Account folgte. Nun hat Chrissy Teigen (35) Biden öffentlich gebeten, ihr nicht mehr zu folgen. Der Grund: Sie traue sich kaum noch zu twittern, seit sie wisse, dass Biden ihre Tweets sehe. Das Model ist bekannt dafür, auf der Plattform häufig ungefiltert seine Gedanken zu teilen.

Die US-Amerikanerin mit thailändischen und norwegischen Wurzeln teilte am Dienstag deshalb mit: «Ich habe nur wenige Male getwittert seit meinem geschätzten Follow vom Präsidenten. Damit ich mich aber selbst entfalten kann, muss ich Sie bitten, mir bitte zu entfolgen», so Chrissy. Weiter spaßt sie: «Ich liebe Sie! Es liegt nicht an Ihnen, sondern an mir!»

Biden kommt ihrem Wunsch nach

Wenige Stunden später kommt Biden Chrissys Wunsch tatsächlich nach – Chrissy ist in seiner Abonniert-Liste nicht mehr aufzufinden und das US-Staatsoberhaupt folgt nun nur noch zwölf Menschen aus dem Umfeld des Weißen Hauses. Das Model feiert dies daraufhin mit einem Tweet voller Schimpfwörter und schreibt: «Ich bin frei!»

Biden folgt John Legends (42) Ehefrau seit Beginn seiner Amtseinführung. Damals schrieb Chrissy, die zuvor mit Ex-Präsident Donald Trump (74) eine Online-Fehde am Laufen hatte, auf Twitter: «Hallo Joe Biden, ich wurde vier Jahre lang vom Präsidenten blockiert. Kann ich einen Follow kriegen, bitte?»