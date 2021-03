Pietro bringt Fans mit Body-​​Pic ins Schwitzen

Einmal mehr sagt Publikumsliebling Pietro Lombardi (28) seinen Speckröllchen den Kampf an und hat sich fest vorgenommen, wieder besser in Form zu kommen. Schon vor einem Jahr war der Sänger ziemlich unzufrieden mit seinem damaligen Gewicht und bringt nach energischem Training mittlerweile knapp 80 Kilo auf die Waage. Seine zwischenzeitliche Corona-Erkrankung ließ zwar weitere Pfunde purzeln, doch noch immer ist der Musiker mit seinem Aussehen nicht zufrieden.

«Ich seh dünn aus, aber die Speckröllchen sind am Start», klagt er in einer seiner letzten Instagram-Stories der Fangemeinde sein Leid und postet als Beweis ein Oben-Ohne-Foto mit Sporthose. Auch die notwendigen Geräte wie Laufband oder Hanteln sind im Hintergrund zu sehen und stehen für Pietros Workout bereit. Bis zum Dreh seines Sommer-Videos will der ehemalige DSDS-Juror wieder «fresh» sein und auf Junkfood-Verführungen wie Pizza verzichten, verrät er gegenüber RTL.

Fans sind begeistert: «Messlatte ist nicht übel»

Bei seinen Fans kommen inzwischen aber nicht nur seine Vorsätze gut an. Denn der Anblick des leichtbekleideten Popstars bringt seine Community noch auf ganz andere Art zum Schwitzen. In unzähligen Kommentaren machen Pietros Fans nämlich auf die unübersehbare Beule aufmerksam, die sich unter der Jogginghose im Schritt des Musikers abzeichnet.

«Warum kann ich mich nicht auf seinen Oberkörper konzentrieren», fragt sich eine Userin beschämt und auch an anderer Stelle kann man über die Ausstattung nicht hinwegschauen, die fleißig mit Feuer- und frechen Aubergine-Emojis kommentiert wird: «Die Messlatte ist nicht übel», freut sich ein Fan über die vielversprechende Aussicht und dürfte schon auf weitere Trainings-Erfolge ihres Idols gespannt sein.

(L'essentiel/red)