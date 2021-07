Sharon Stone datet 38 Jahre jüngeren Rapper

Sharon Stone (63) soll frisch verliebt sein. In den vergangenen Wochen wurde die Schauspielerin gleich mehrmals mit RMR in Los Angeles gesehen – einem jungen Rapper, der weniger als halb so alt ist wie sie.

Vergangene Woche sollen die beiden etwa in den In-Clubs «Delilah» und «The Highlight Room» zusammen gefeiert haben, wie «Pagesix» weiß. Stone genieße definitiv einen heißen Sommer, zitiert das US-Portal einen Insider. «Sie waren zusammen mit Drakes Künstler PND unterwegs und knutschten, ließen die Korken knallen und tanzten zu Hip-Hop-Musik. Chris Brown war auch da.»

Er findet Sharon Stone «cool»

RMR ist ein 25-jähriger aufstrebender Rapper, der seine Identität in der Öffentlichkeit stets hinter einer schwarzen Mützen-Maske und goldenen Grills versteckt. Im Februar 2020 erlangte er mit dem Song «Rascal» auf Youtube einen viralen Hit.

Er soll begeistert vom «Basic Instinct»-Star sein und sie schon seit ein paar Monate daten, berichtet der Informant weiter. «Er respektiert sie und findet sie total cool.» Angeblich ist RMR ein großer Fan von Stones 1995er-Streifen «Casino». «Sie genießen die Gesellschaft des anderen und hängen zusammen ab. Sie haben eine gute Zeit zusammen», heißt es. Und weiter: «Sie sind auf der gleichen Wellenlänge und haben eine spezielle Freundschaft.»

Auf Instagram kursieren gemeinsame Fotos der beiden. Zudem kommentieren und herzen sie ihre Posts gegenseitig.

Von Dating-App gesperrt

Wie ernst es mit der Liaison ist, ist unklar. Sharon Stone, die erst kürzlich ihre Autobiografie veröffentlichte, gilt offiziell als Single und suchte zuvor Liebesglück via Dating-App, wie sie Ende 2019 offenbarte. Sie wurde damals zeitweise von «Bumble» gesperrt – weil Userinnen und User ein Fake-Profil vermutet hatten.

«Einige User meldeten der Dating-App, dass ich es doch nicht wirklich sein könne», schrieb Stone damals auf Twitter. «Hey Bumble, ist es ein Ausschlusskriterium, ich zu sein?»

(L'essentiel/Katja Fischer)