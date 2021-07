Reisen Harry und Meghan gemeinsam nach London?

Vergangene Woche reiste Prinz Harry aus seiner neuen Wahlheimat USA nach London, um im Garten des Kensington-Palastes eine Bronzestatue von Prinzessin Diana im privaten Rahmen feierlich zu enthüllen. Neben Dianas Söhnen nahmen lediglich Dianas engste Familienangehörige – Dianas Bruder Earl Charles Spencer (57) und ihre Schwestern Lady Sarah McCorquodale (66) und Jane Cynthia Spencer (64) -, Mitglieder des Statuen-Komitees und Ian Rank-Broadley, der auch die Darstellung der Queen (95) auf den Münzen entwarf, an der Zeremonie teil.

Harry verweilte danach nicht mehr lange in England: Der Herzog von Sussex, der vor der Veranstaltung am 1. Juli bereits knapp eine Woche in England in Quarantäne verbracht hatte, reiste am 2. Juli bereits wieder ab.

Die Sussexes sind bald wieder in England

Wie Palast-Insider gegenüber «The Sun» nun berichten, soll im September eine größere Feier mit mehr als 100 geladenen Gästen zu Ehren von Harrys (36) und Williams (39) verstorbener Mutter geplant sein. Dafür soll mit Prinz Harry auch seine Herzogin Meghan (39) aus den USA anreisen. Unklar sei jedoch, ob das Paar neben Sohn Archie (2) auch Baby Lilibet, das am 4. Juni geboren wurde, mitbringen werde. Archie hat seine britische Verwandtschaft seit rund einem Jahr nicht mehr gesehen.

Eine Palast-Quelle teilt gegenüber «The Sun» zudem mit, dass während Harrys kurzem Besuch keine Friedensgespräche zwischen den Brüdern geführt worden seien, aber im September mehr Zeit sei. «Es ist ein Schritt nach vorne, aber dies war weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort», so die Quelle.

(L'essentiel/Christina Duss)