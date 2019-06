Bei Shawn Mendes und Camila Cabello knisterts

Nachdem Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (20) 2015 ihren gemeinsamen Song «I Know What You Did Last Summer» releasten, liefen die Gerüchte um eine Beziehung heiß.

In den letzten Tagen haben die beiden auf Instagram ein neues Projekt angeteast, am Freitag lüfteten sie dann auch endlich das Geheimnis.

Sommerhit im Duett

Camila und Shawn veröffentlichten ihren neuen Song «Señorita», der auf Youtube innerhalb von sechs Stunden bereits sechs Millionen Klicks erzielte. Der Track mit Latin-Einflüssen hat das Zeug zum diesjährigen Sommerhit – und sorgt mit heißen Szenen der beiden Musiker für Aufsehen.

Im Clip spielt Shawn einen Kunden in einem Diner, in dem Camila als Kellnerin arbeitet. Im Verlauf des Musikvideos – wie sollte es anderes sein – funkt es zwischen den beiden heftig: Sie kurven auf einem Motorrad durch die Straßen, tanzen eng umschlungen und kommen sich in einem Motel ziemlich nahe.

«Nur Freunde»?

Auch der Text spielt mit den Gerüchten um eine Liebesbeziehung: «Du sagst, dass wir nur Freunde sind, aber Freunde wissen nicht, wie du schmeckst», lautet etwa eine Songzeile übersetzt.

Seit Dezember 2018 hofften die Fans auf eine weitere Zusammenarbeit. Zu diesem Zeitpunkt posteten Camila und Shawn nämlich ein Bild, das sie beim gemeinsamen Musizieren zeigt.

Im November 2015 hatten die beiden bei James Corden in der «Late Late Show» verkündet, dass sie «nur Freunde» seien – und blieben in den folgenden Jahren bei dem Statement. Ob sich da jetzt wohl etwas getan hat? Mit «Señorita» heizen sie die Gerüchteküche auf jeden Fall wieder kräftig an.

Wie die Fans auf das neue Duett reagieren, siehst du in der Bildstrecke.

(L'essentiel/afa)