Prinz Ernst August (64) ist an Krebs erkrankt

Wie die Bunte berichtet, ist Prinz Ernst August (64) von Hannover an Krebs erkrankt. Die Ärzte sollen einen bösartigen Tumor im Halsbereich entdeckt haben.

Da es dem Prinzen schon seit längerem gesundheitlich schlecht geht, wurde bei ihm eine sogenannte Kyrotherapie durchgeführt. Der Eingriff soll laut Handelsblatt aber erfolgreich gewesen sein. Die Heilungsaussichten der Erkrankungen seien daher gut.

Prinz Ernst August hatte in der Vergangenheit schon mit einigen schweren Krankheiten zu kämpfen, unter anderem mit einer lebensbedrohlichen Entzündung an der Bauchspeicheldrüse. Zuletzt entging er knapp dem Tod, als er wegen des Durchbruchs eines Geschwürs am Zwölffingerdarm notoperiert wurde.

(L'essentiel/LM)