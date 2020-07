Kanye West nannte Kims Mutter «Kris Jong Un»

US-Rapper Kanye West, der laut eigenen Angaben für das Amt des US-Präsidenten kandidieren will, sorgt wieder für Aufsehen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch teilte er einige besorgniserregende Tweets.

Zunächst ging es um seine Ehekrise mit Kim Kardashian. «Ich habe versucht mich scheiden zu lassen, als Kim Rapper Meek Mill im Hotel Waldorf traf», schreibt er. Doch das sei nicht der einzige Grund gewesen, warum er sich damals von ihr trennen wollte. Kim und ihre Mutter wollten mehrmals zwei Ärzte einfliegen lassen, um ihn einzuweisen. Außerdem habe sie Statements ohne seine Zustimmung veröffentlicht. «Das ist nicht etwas, was eine Ehefrau tun sollte», beschwert er sich.

«Ihr habt mich alle versucht einzusperren»

Auch an Schwiegermutter Kris Jenner lässt Kanye kein gutes Haar. In einem Tweet bezeichnet er sie sogar als «Kris Jong Un». In Zukunft solle sich sich doch bitte von seinen Kindern fernhalten. «Kriss spiel nicht mir mir, du und dieser calmy (Anm. d. Red. ihr Freund Corey Gamble) dürft nicht in die Nähe meiner Kinder. Ihr habt mich alle versucht einzusperren», beschwert er sich.

Inzwischen wurden Kanyes Tweets gelöscht. Seine Ehefrau Kim soll am Boden zerstört sein. «Sie war am meisten darüber traurig, dass er gemeint hat, Kris dürfe nicht in die Nähe ihrer Kinder», so ein Insider. Erst vor wenigen Tagen hatte Kanye West bei seiner Wahlkampfrede enthüllt, dass er Kim Kardashian zu einer Abtreibung geraten habe. Mit Tränen in den Augen erzählte er: «Ich habe fast meine Tochter getötet! Ich habe fast meine Tochter getötet!» Das It-Girl war damals mit North schwanger.

(L'essentiel/red)