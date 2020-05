Kourtney Kardashians 5 Tipps für Video-​​Sex

Alles wird in der Selbstisolation auf Homeoffice umgestellt, sogar der Sex. Wem es unangenehm ist, mit seinem Chef und den Kollegen per Skype, Microsoft Teams, Zoom oder Facetime zu reden, der hat beim Video-Chat-Sex sicher auch nicht viel zu stöhnen.

Das denkt sich zumindest Kourtney Kardashian und will ihren Fans zu sinnlichen (Online-)Stunden verhelfen. Sie braucht dringend ein Zugpferd für ihren Web-Blog Poosh. Aus der Familien-Soap «Keeping Up With the Kardashians» ist die 41-Jährige ausgestiegen, nachdem sie sich mit ihrer Schwester Kim geprügelt hat.

Kourtney inszeniert sich auf Poosh nun als Dr. Sommer für Erwachsene und will zeigen, wie es mit dem Online-Sex klappt. Ihre fünf Regeln für Facetime-Sex:

• Zieh sexy Unterwäsche an und fühl dich wohl darin

• Sorg dafür, dass dein Partner ein vertrautes Gefühl hat

• Sextoys sind eine gute Ergänzung

• Lass deinen Körper und deine Stimme einfach mit dem Flow gehen

• Aber vor allem: Habt Spaß mit der virtuellen Sex-Version!

(L'essentiel)