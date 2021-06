Emily Ratajkowski eckt mit Baby-​​Foto auf Instagram an

Erst vor knapp drei Monaten kam das Kind von Emily Ratajkowski auf die Welt – und das Model ist wieder rank und schlank. Viele Fans beneiden sie dafür. Zuletzt hatte sie zahlreiche positive Kommentare dafür bekommen.

Emily nutzte die Gelegenheit und präsentierte ihren Körper erneut im Bikini – nur diesmal eben mit Söhnchen Sylvester Apollo Bear. Dass die beiden sogar Partnerlook tragen, fällt dabei nur den wenigsten auf. Denn Emily hält ihr Kind auf eine ziemlich merkwürdige Art im Arm. Sie stützt das Köpfchen vom Baby nicht. «Das macht mir Angst», zeigt sich ein Twitter-User schockiert.

Mit ihrem Hund Columbo hatte Emily in der Vergangenheit in einer ähnlich seltsamen Art posiert. Ein Nutzer verglich das Foto auf Twitter mit ihrem neuesten Posting und schimpft: «Hunde und Babys sind keine Accessoires für deine Insta-Fotos».

Die Reaktion von Emily Ratajkowski ließ nicht lange auf sich warten. Sie hat die Kommentarfunktion auf Instagram einfach deaktiviert.

Dogs and babies are not props for your ig photos, hold them with two hands. this has been a PSA @emrata pic.twitter.com/mbtT9TqyzZ