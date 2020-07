Trieb Bieber-​​Hysterie Eilish in die Therapie?

Für die junge Ausnahmekünstlerin Billie Eilish könnte es momentan nicht besser laufen: Mit gerade erst 18 Jahren hat die Sängerin weltweit über 70 Millionen Tonträger verkauft und bei der letzten Grammy-Verleihung gleich sechs der begehrten Musikpreise abgesahnt. Doch auch wenn Billie mittlerweile im Musik-Olymp angekommen zu sein scheint, schlägt in ihr doch noch das Herz eines Teenie-Mädchens von nebenan.

Eltern wollten Eilish in Therapie schicken

Vor allem die Musik ihres Kollegen und mittlerweile Freundes Justin Bieber (26) versetzt Billie immer wieder in Begeisterung. Dass diese Verehrung in der Vergangenheit aber auch schon hysterische Züge annahm, haben ihre Eltern in Eilishs Radio-Show «Me & Dad Radio» verraten. Ihre Mutter erinnert sich, dass ihre Tochter regelrecht in Tränen ausgebrochen sei, wenn sie Justins Musik hörte. Die Sorge über die Gefühle des sensiblen Mädchens wurden sogar so groß, dass ihre Eltern kurzzeitig überlegten, Billie in Therapie zu schicken.

Heute lacht die Familie über diese Episode, doch Eilish hat mit ihren jungen Jahren durchaus schon Erfahrung mit Psychotherapie machen müssen. In der Vergangenheit hat die Sängerin auch offen über ihre Depressionen und Panikattacken gesprochen. Heute sieht sie die Welt wieder heller, wie sie in einem Interview mit bento erzählt: «Ich dachte nicht, dass ich jemals wieder glücklich sein würde», so die Musikerin. «Und ich kann dir gar nicht sagen, wie unglaublich gut es sich jetzt anfühlt.»

(L'essentiel/red)