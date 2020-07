George Clooney vielleicht bald wieder Single

Er ist als Schauspieler in Hollywood erfolgreich, sie arbeitet als Menschenrechtsanwältin für eine Kanzlei in London. Bislang dachte man, dass es all die Gegensätze sind, die die Liebe von George Clooney und Ehefrau Amal beflügeln. Doch genau diese Unterschiede sollen bei den Eltern von dreijährigen Zwillingen jetzt, so kurz vor dem 6. Hochzeitstag am 27. September, für Krisenstimmung sorgen. Neue Scheidungs-Gerüchte machen die Runde.

Es heißt, dass das Paar, das in der britischen Grafschaft Berkshire lebt, sich vor allem uneinig über die Zukunft sei. «Während Amal vorerst in England bleiben will, hat George Sehnsucht nach seiner Heimat Amerika und möchte dort seine Kinder zur Schule schicken», so ein Vertrauter. Für Amal soll ein Umzug weiterhin ausgeschlossen sein. Bleibt abzuwarten, ob sich das Ehepaar doch noch einig wird.

(L'essentiel/tha)