Nicolas Cage wird mit 58 nochmal Vater

Oscar-Preisträger Nicolas Cage («Leaving Las Vegas») und seine Frau Riko Shibata (27) erwarten US-Medienberichten zufolge das erste gemeinsame Kind. «Die werdenden Eltern sind sehr erfreut», zitierte das «People»-Magazin am Donnerstag (Ortszeit) einen Sprecher des Paares. Cage hat aus früheren Beziehungen bereits zwei Söhne, Kal-El (16) und Weston (31).

Der Schauspieler, der am heutigen Freitag (7. Januar) 58 Jahre alt wird, und die gebürtige Japanerin hatten im vorigen Februar in Las Vegas geheiratet. Für Cage ist es die fünfte Ehe. Er war zuvor unter anderem mit Schauspielkollegin Patricia Arquette und mit Lisa Marie Presley, der Tochter des «King of Rock’n'Roll» Elvis Presley, verheiratet.

(L'essentiel/DPA/roy)