Prozess gegen Kobe Bryants Ersthelfer gestartet

Die Tragödie hat weltweit für große Anteilnahme gesorgt: Im Januar 2020 starben der Ex-Profi-Basketballer Kobe Bryant und seine Tochter Gianna bei einem Helikopterabsturz. Witwe Vanessa Bryant (39) hat kurz darauf Klage gegen den Landkreis Los Angeles und einige seiner Behörden und Mitarbeitenden eingereicht. Die Anschuldigung: Die Rettungskräfte und Ersthelfenden vor Ort sollen Fotos der Unglücksstelle und der Leichen gemacht und verbreitet haben.

Die Gerichtsverhandlungen haben kürzlich gestartet. So musste Vanessa nun einem Staatsanwalt, der den Bezirk Los Angeles vertritt, Rede und Antwort stehen. Am 5. November soll der Prozess weitergehen. Dann wird es zu weiteren Anhörungen kommen.

«Fotos der Leichen verbreitet, als wären es Tiere»

Vanessa fordert vor Gericht Schadenersatz in Millionenhöhe, etwa wegen Verletzung ihrer Bürgerrechte, emotionaler Belastung und Verletzung der Privatsphäre. Das Los Angeles County hingegen hat beantragt, dass sich Bryant vorerst einer psychiatrischen Untersuchung unterziehen lassen soll. Dadurch soll festgestellt werden, ob die emotionale Belastung der Witwe tatsächlich durch das Durchsickern der Fotos verursacht wurde – oder durch die Tragödie selbst.

In einem Interview mit der «New York Times» äußert sich Vanessa jetzt auch zum laufenden Prozess. Ihre Meinung: «Die Auswirkungen des Hubschrauberabsturzes waren so verheerend, dass ich einfach nicht verstehen kann, wieso jemand diese Gelegenheit nutzt, um leblose und hilflose Menschen zu seiner eigenen kranken Belustigung zu fotografieren», so die 39-Jährige. Und weiter: «Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand so gefühllos sein kann und Fotos der Leichen einfach so verbreitet, als wären es Tiere auf der Straße.»

Erste RIP-Nachrichten trafen vor Bestätigung des Todes ein

Weiter spricht sie im Interview mit der amerikanischen Zeitung erstmals detailliert über den tragischen Tag, an dem sie ihren Ehemann und ihre Tochter verloren hat. Sie sei damals von einem Assistenten der Familie über den Helikopterabsturz informiert worden – der ihr auch sagte, dass fünf Personen überlebt hätten. Für Vanessa sei sofort klar gewesen, dass ihre Liebsten auch dazu gehören müssten.

Als sie dann versuchte, ihren Mann zu erreichen, habe sie erste «RIP Kobe»-Nachrichten erhalten. Erst Stunden später sei die offizielle Bestätigung des Todes ihrer Tochter und ihres Mannes eingetroffen.

Vanessa flehte Sheriff an, die Unfallstelle zu sichern

Die 39-Jährige sei daraufhin sofort zur Absturzstelle gefahren und habe den zuständigen Sheriff angefleht: «Bitte sichern Sie das Gebiet ab. Wenn Sie meinen Mann und mein Baby nicht zurückbringen können, dann stellen Sie bitte sicher, dass niemand sie fotografiert», zitiert sie die Zeitung. Dies konnte allerdings nicht verhindert werden, weswegen die 39-Jährige schließlich die Klage gegen die Rettungskräfte und Ersthelfenden einreichte.



(L'essentiel/Lara Hofer)