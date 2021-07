Sind Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi ein Paar?

«Stranger Things»-Darstellerin Millie Bobby Brown genießt gerade ihren Sommer. Das zeigt sie regelmäßig auf Instagram. Am Wochenende hat die 17-Jährige erneut einige Schnappschüsse in ihrer Story geteilt – und dabei meist an ihrer Seite: Jake Bongiovi. Das heizt die Gerüchteküche weiter an, ob zwischen den beiden wohl mehr ist als nur gute Freundschaft.

Bereits Ende Juni wurden die Schauspielerin und der 19-jährige Sohn von Jon Bon Jovi (59) beim gemeinsamen Flanieren in New York gesichtet. Das «People»-Magazin veröffentlichte damals die Paparazzi-Fotos. Weil sie darauf Händchen hielten, kamen erstmals Spekulationen um eine Romanze auf. Zuvor hat Jake ein Selfie mit Millie gepostet und es lediglich mit einem «BFF» (also: «beste Freundin für immer») kommentiert. Die Schauspielerin erwidert mit einem «BFF» und einem Einhorn-Emoji.

Zwischen ihnen steht nur die Sonne

Auf den Fotos vom Wochenende wirken die beiden erneut sehr vertraut und innig miteinander: So zeigt das erste Selfie, wie Millie sich an die Schulter von Jake schmiegt und liebevoll ihren Arm um ihn legt. Auf dem zweiten Schnappschuss sind die beiden während des Sonnenuntergangs zu sehen.

Weder Millie Bobby Brown noch Jake haben sich bislang zu den Gerüchten geäußert. Doch die Schauspielerin hält ihre Beziehung eher von der Öffentlichkeit fern. Laut «E! News» war sie bis August 2020 mit ihrem Ex-Freund Joseph Robinson zusammen. Eine Trennung wurde allerdings nie offiziell bestätigt. Der 19-Jährige ist das zweitjüngste Kind von Jon Bon Jovi und Dorothea Hurley, die bereits seit 40 Jahren ein Paar sind.

(L'essentiel/Saskia Sutter)