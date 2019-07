Wurde sie beim Schwimmen bewusstlos?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die deutsche Schauspielerin Lisa Martinek ist überraschend gestorben. Wie der Anwalt ihrer Familie am Sonntag mitteilte, starb die 47-Jährige in Italien. Die Mutter von drei Kindern lebte mit ihrem Mann Giulio Ricciarelli in Berlin und München.

Das ist das letzte Update auf ihrem Instagram-Account, sie postete das Bild vor rund einer Woche.

Wie die Bild-Zeitung nun berichtet, soll sie mit ihrem Mann auf einem Boot im Mittelmeer unterwegs gewesen sein, als ihr plötzlich schlecht wurde. Die Schauspielerin wurde bewusstlos, ihr Mann zog sie aus dem Wasser. Sie soll mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden sein, wo sie schließlich starb. Alle Wiederbelebungsversuche waren erfolglos.

(L'essentiel)