Sarah «Dingens» Knappik will auswandern!

Reality-TV-Sternchen Sarah Knappik (34) stehen große Veränderungen bevor. Wie sie auf der Social-Media-Plattform Instagram ankündigte, will die blonde Promi-Lady, die 2008 durch «Germany's Next Topmodel» bekannt wurde, demnächst ihrer deutschen Heimat den Rücken kehren. Nach zahlreichen Auftritten in unterschiedlichen TV-Shows wie «Like Me I'm Famous» oder auch einen Ausflug ins RTL-Dschungelcamp, will Knappik wohl in wärmeren Gefilden einen Neustart wagen. Dabei ist sie in prominenter Gesellschaft, denn auch die beiden Influencer Sarah (29) und Dominic Harrison (29) wollen nach Dubai übersiedeln.

«Ich will auswandern», postet Knappik schon vor wenigen Tagen auf Instagram und zeigt sich umgeben von animierten Schmetterlingen entspannt in einer Strandbar. «Erste Info», fügt das Model noch hinzu und kündigt an: «Es werden noch weitere Überraschungen und News folgen.» Wohin ihre Reise gehen soll und wo sie sich schlussendlich niederlassen will, verrät Knappik allerdings nicht. Auch ihr neues Posting, aufgenommen während eines Sonnenuntergangs am Meer, lässt ihre Fangemeinde nach wie vor rätseln.

Neustart in Spanien?

Doch die über 36.000 Follower sind neugierig und lassen nicht locker. Ein Fan fragt sie sogar, ob sie vielleicht vorhat, in ihrer neuen Heimat nach dem Beispiel von Daniela Katzenberger (34) ein Restaurant oder Café zu eröffnen. «Nein, das ist ausgeschlossen», erteilt Knappik zwar dem Vorschlag eine klare Absage, gibt aber gleichzeitig einen weiteren, versteckten Hinweis auf ihr Traumziel. In ihrer Story sitzt die Blondine an einem Strand, während im Hintergrund der Song "Macarena" erklingt. Zieht es Knappik also etwa doch nach Spanien? Spannend bleibt's auf jeden Fall.

(L'essentiel/red)