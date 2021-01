Die Todesursache von Alexis Sharkey ist geklärt

Ende November wurde die unbekleidete Leiche von Influencerin Alexis Sharkey (26) in der Nähe einer Autobahn in Houston, Texas, gefunden. Ihr Tod gab den Ermittelnden Rätsel auf, da am Körper der Toten zunächst keine Spuren von Gewalteinwirkung gefunden werden konnten.

Nun steht fest, dass Alexis tatsächlich getötet wurde. Der Autopsiebericht des «Harris County Institute Of Forensic Sciences», der People vorliegt, bestätigt dies. Die Todesursache wird im Bericht mit «Tod durch Erwürgen» angegeben. Alexis Sharkey starb also durch Fremdeinwirkung.

Während die Todesursache nun eindeutig geklärt ist, muss nun geklärt werden, wer hinter der Tat steckt. «Die Ermittlungen dauern an» erklärt John Cannon, Sprecher des Houston Police Departments, in einem Statement. Bisher gebe es wenige Anhaltspunkte. «Es gibt zum aktuellen Zeitpunkt keine Verhaftungen oder Anklagen in dem Fall», so Cannon.

« Mein Bauchgefühl lässt mich nicht im Stich »

Freunde und Familienmitglieder gingen von Anfang an von einem Verbrechen aus: Kurz vor ihrem Verschwinden soll Alexis angeblich einen Streit mit einer noch nicht identifizierten Person gehabt haben. Das sagte ihre Mutter Stacey Robinault gegenüber Eyewitness News. «Ich glaube, sie wurde ermordet», so die Mutter gegenüber ABC13. Sie spüre es. «Ich lernte als junge Mutter, meinem Bauchgefühl zu vertrauen. Es lässt mich nicht im Stich.»

Alexis Ehemann Tom war damals ins Visier der Ermittler gerückt. Tom und Alexis Sharkey hätten harte Wochen hinter sich gehabt, gaben Personen aus ihrem Umfeld damals zu Protokoll. Sogar von Scheidung soll die Rede gewesen sein.

(L'essentiel/Christina Duss)