Bushido ist mit dem Coronavirus infiziert

«Auch wenn ich alle Vorgaben sehr ernst genommen habe, habe ich heute einen positiven Corona-Test erhalten», schreibt Rapper Bushido in seinem Instagram-Story-Post vom Dienstagabend:

Gleichzeitig wendet er sich an die Pandemie-Leugner und Verschwörungstheoretiker: «Ich konnte euch Aluhüte noch nie verstehen. Nehmt die Sache ernst und achtet auf eure Mitmenschen.» Sein Anwalt bestätigt gegenüber Spiegel.de, dass sich der 42-Jährige mit dem Virus infiziert hat.

Bushido sagt als Zeuge aus

Am Mittwoch sollte Bushido, der bürgerlich Anis Ferchichi heißt, seine Aussage im Prozess gegen den Clan-Chef Arafat Abou-Chaker (44) im Landgericht Berlin fortsetzen. Der Anwalt habe das Gericht, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung bereits über die Infektion seines Mandanten informiert und erklärt, dass er und Bushido der Verhandlung am Mittwoch fernbleiben werden. Ob sie am Mittwoch überhaupt fortgesetzt wird, stand am Dienstagabend noch nicht fest.

Arafat Abou-Chaker ist unter anderem wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung angeklagt. Er soll Bushido im Januar 2018 eingesperrt, geschlagen und beschimpft haben, nachdem der Rapper die langjährige Geschäftsbeziehung zu Abou-Chaker beendet hatte. Auch drei seiner Brüder sind angeklagt. Bushido ist der wichtigste Zeuge im Prozess.

(L'essentiel/Schimun Krausz)