Wir haben Baby Sussex gezeugt

Kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes haben es Herzogin Meghan und Prinz Harry doch noch geschafft: Nach einer kurzen Verzögerung ist das Royal-Paar endlich in ihr neues Zuhause, Frogmore Cottage, in Windsor gezogen. Das berichtet das britische Magazin Hello.

Eigentlich hätten die 37-Jährige und der 34-Jährige bereits im März in das eine Stunde von London entfernte Anwesen ziehen sollen. Doch die baulichen Sonderwünsche von Harry und Meghan durchkreuzten die Pläne der werdenden Eltern.

Harrys Haare, Meghans Augen?

Nun können sich die beiden aber voll und ganz auf die Ankunft ihres ersten Kindes konzentrieren. Bereits in wenigen Wochen soll das Baby zur Welt kommen. Der offizielle Geburtstermin ist zwar auf Ende April datiert, allerdings besteht die Möglichkeit, dass sich Baby Sussex schon früher auf den Weg machen könnte.

Unklar ist bislang aber, wie Namen, Geschlecht und Aussehen des königliche Nachwuchses sein werden. Letzteres lässt sich jedoch mit einer einfachen und sehr unterhaltsamen Methode herausfinden: einer Baby-Generator-App.

Mithilfe von sieben Programmen und ganz viel Humor werden Fotos von Harry und Meghan miteinander verbunden, um der Antwort nach dem Aussehen von Baby Sussex ein kleines Stückchen näher zu kommen. Genau Voraussagen können die Apps aber logischerweise nicht treffen.

Ob das Kind Harrys rote Haare erben oder sich die Gene von Mama Meghan durchsetzen werden, siehst du in unserer Auswertung in der Bildstrecke.

(L'essentiel/kao)