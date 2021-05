«Hab wieder sechs Kilo zugenommen»

Das Schwierigste nach dem Abnehmen ist das Wunschgewicht auch zu halten. Mit diesem Problem hat gerade Pietro Lombardi zu kämpfen. Er hatte erst Anfang des Jahres stolz verkündet, dass er in nur 12 Monaten 24 Kilo abgenommen hat. «Mir passen keine Klamotten mehr», witzelte er damals auf Instagram.

Doch seitdem er sich wegen eines Musikvideos in der Türkei befindet, nimmt er wieder zu. Für Pietro ist das frustrierend. «Ich sag euch ehrlich: Ich hatte vor, hier meinen Sport durchzuziehen. Ich habe sechs Kilo zugenommen. Es ist die reinste Katastrophe!», meint er und schüttelt dabei den Kopf.

Sobald er wieder in Deutschland ist, will er wieder mehr Sport machen und auf seine Ernährung achten: «Mein Körper ähnelt momentan einem Dinosaurier, so komplett unförmig. Aber es ist ok, wie es ist», lacht er.

(L'essentiel/red)