Pamela trauert um ihr Traumhaus auf Ibiza

Fitness-Star Pamela Reif will sich einen großen Wunsch erfüllen: Sie plant, ein Haus an einer Klippe auf Ibiza zu kaufen. «Ich will jeden Tag den Sonnenuntergang sehen. Das ist das Wichtigste für mich», schwärmt sie in ihrer Insta-Story. Und vergangene Woche schien ihr Traum fast in Erfüllung zu gehen. Doch dann kam alles ganz anders. Reif erzählt die Geschichte in ihrer Insta-Story und kämpft dabei immer wieder mit den Tränen.

«Kennst du das, wenn du auf Insta schaust und da ist ein Typ, der dir gefällt und du kannst einfach nicht aufhören, dir sein Bild anzuschauen? Bei mir und dem Haus war es dasselbe. Es hat einfach alles gepasst», erzählt die Influencerin. Die 24-Jährige hatte ihre Traumvilla gemeinsam mit ihrer Mutter auf Ibiza gefunden.

«Ich wusste gar nicht, dass die das dürfen»

Das Problem dabei: Eine Investment-Firma wollte das Haus ebenfalls kaufen. «Obwohl nicht alles zu 100 Prozent gepasst hat, wollten wir es unbedingt kaufen», erzählt Reif. Doch dann bot die andere Firma mehr Geld. «Ich wusste gar nicht, dass die das dürfen. Und plötzlich wurde es wie eine Auktion auf eBay. Es war schrecklich. Er hörte einfach nicht auf, mehr Geld zu bieten», klagt sie.

Reif gab schließlich auf und ließ ihren Mitstreiter das Haus kaufen, jetzt leidet sie unter Liebeskummer: «Mein Herz ist gebrochen .(...) Ich fühle mich so dumm, deswegen zu weinen. Ich weiß, es ist niemand gestorben. Es gibt Schlimmeres im Leben, aber es fühlt sich so schlimm an.» Die Fitness-Liebhaberin will dennoch die Suche nicht aufgeben: «Wenn ihr ein Haus seht, das zu mir passt, meldet euch bei mir», bittet sie ihre 7,7 Millionen Follower.

(L'essentiel/red)