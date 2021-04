Die Trauerfeier für den letzte Woche verstorbenen Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, findet am Samstag im engsten Kreis der königlichen Familie auf Schloss Windsor statt. Auch dabei ist der abtrünnige Prinz Harry, der am Wochenende am Londoner Flughafen Heathrow angekommen ist und sich zur Zeit in Quarantäne befindet. Es ist das erste Mal, dass der Enkel von Queen Elizabeth II. nach London zurückgekehrt ist, seit er mit seiner Ehefrau Meghan der Krone im vergangenen Jahr den Rücken zukehrte.

Männliche Royals tragen bei Beerdigungen normalerweise ihre Militäruniformen. Das hätte zu einem peinlichen Moment für Prinz Harry werden können, denn er hat nach seinem Rücktritt von seinen royalen Pflichten seine Ehrentitel beim Militär abgeben müssen. Er wäre also als einziger ohne Uniform erschienen. Diese Demütigung erlässt ihm nun die Queen.

Und sie macht das geschickt: Wie Insider der Planung der Beerdigung der britischen Zeitung «The Sun» gesagt haben sollen, habe die Königin vorgeschlagen, dass die erwachsenen männlichen Familienmitglieder auf ihre Uniform verzichten und Anzüge und Krawatten tragen sollen.

(L'essentiel/chk)