So sehr liebt die Queen ihre Pferde

Am Montag veröffentlichte der britische Königspalast ein neues Foto von Königin Elizabeth. Darauf zu sehen: Die Monarchin hoch zu Ross im Garten von Schloss Windsor. Fit und munter wirkt die 94-Jährige auf dem Bild. Es ist das erste Mal, dass sich die Queen öffentlich zeigt, seit sie London aufgrund der Coronavirus-Pandemie verlassen und sich auf dem Anwesen in Windsor in Selbstisolation begeben hat.

Es scheint, als ob die Königin die Zeit im Lockdown nutzt, um sich vermehrt ihrem Hobby zu widmen. Schon als Kind war sie begeisterte Reiterin und entwickelte eine Leidenschaft für den Reitsport, die über die Jahrzehnte anhalten sollte. In der Bildstrecke oben erfährst du mehr über das tierische Hobby der Queen.

(L'essentiel/ah)