Antonio Banderas hat das Coronavirus

An seinem 60. Geburtstag hat Latino-Superstar Antonio Banderas keine erfreulichen Nachrichten für seine Fans. Auf Social Media hat der spanische Schauspieler, der vor allem durch seine heißblütigen Rollen in «Desperado» und «Die Maske des Zorro» einem internationalem Publikum bekannt wurde, bekanntgegeben, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. Dazu postet er ein Kindheitsfoto in Schwarz-Weiß.

«Ich bin dazu gezwungen, meinen sechzigsten Geburtstag in Quarantäne zu verbringen», erklärt der charismatische Schauspieler in seinem Posting, fügt aber hinzu, dass er sich «relativ gut» fühle. Er sei zwar «etwas müder» als sonst, berichtet Banderas, ist aber zuversichtlich, sich von der Krankheit wieder schnell zu erholen. Während der Quarantäne will er sich vor allem Ruhe gönnen und sich dem Lesen widmen. Außerdem will er sich über weitere Karrierepläne Gedanken machen und bedankt sich für die zahlreichen Genesungswünsche.

Antonio Banderas zählt nicht nur zu den bekanntesten spanischen Filmschauspielern der Gegenwart, sondern ist auch abseits der Kamera als Regisseur («Verrückt in Alabama»), Winzer, Sänger und Synchronsprecher erfolgreich. Zu seinen beliebtesten Sprechrollen zählt der Gestiefelte Kater aus dem Animationshit «Shrek», der 2011 sogar ein eigenes Spin-Off bekam.

(L'essentiel/red)