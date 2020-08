Massimo äußert sich erstmals zu den Gerüchten

Ist es ein Babybauch oder ist es keiner? Zugegeben, seitdem in der Kommentar-Sektion darüber geschrieben wird, dass Rebecca Mir schwanger sei, scheint sie selbst mit ihren Fotos die Diskussion anheizen zu wollen. Sie hält sich Kärtchen vor den Bauch oder setzt einfach ihren Hund Macchia davor, um mögliche verdächtige Wölbungen zu verdecken. Und wenn sie doch «alles zeigt», dann scheint sie den Bauch absichtlich übertrieben hervorzustrecken.

Tatsächlich streiten ihre knapp 800.000 Insta-Fans in den Kommentaren, ob das Model denn nun Schwanger ist oder nicht. «Sowas von schwanger», schreibt beispielsweise eine Userin unter ein Foto. Sofort wird sie aber von der Gegenseite beleidigt: «Sowas von dumm.»

Ob Rebecca nun schwanger ist oder nicht, wissen wohl nur sie selbst und ihr Ehemann Massimo Sinató. Der äußerte sich übrigens in seiner Story zu den Gerüchten und meinte: «Märchenstunde reloaded?» Bereits in der Vergangenheit erklärten die zwei bereits, dass sie irgendwann gerne Kinder haben möchten, derzeit aber ihr Leben genießen möchten. Abschließend meint Massimo: «Wenn's kommt, dann kommt's.» Bedeutet also: Gerüchte hin oder her, letzten Endes bleibt uns allen nichts anderes übrig als zu warten.

(L'essentiel/slo)