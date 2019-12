Prinz Philip (98) muss vorerst Klinik bleiben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Noch hat sich der Buckingham-Palast nicht dazu geäußert, an was Prinz Philip erkrankt ist. Klar ist nur: Der 98-jährige Ehemann der britischen Königin Elizabeth II. wurde auch am Montag noch im Krankenhaus gepflegt.

Erstmals hat sich Philips ältester Sohn Charles zur Einlieferung geäußert. «Er wird in der Klinik sehr gut versorgt», sagte er. «Im Moment wissen wir nicht mehr.»

Prinz Philip ist am Freitag ins Krankenhaus gebracht worden. Er sei auf Anraten seines Arztes am Morgen aus Norfolk nach London gereist und habe sich dort ins Krankenhaus begeben. Wie «Daily Mail» berichtet, sei der Herzog von Edinburgh die letzten Meter bis ins Krankenhaus zu Fuß gelaufen.

(L'essentiel/sda)