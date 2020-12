Schauspielerin Lori Loughlin ist wieder auf freiem Fuß

US-Schauspielerin Lori Loughlin («Full House») hat eine zweimonatige Haftstrafe wegen ihrer Rolle in einem Hochschul-Betrugsskandal verbüßt und ist wieder auf freiem Fuß. Nach Angaben der Bundesgefängnisbehörde vom Montag wurde sie aus der Haftanstalt im kalifornischen Dublin entlassen. Ihr Mann, Designer Mossimo Giannulli, war im Zusammenhang mit dem Betrugsskandal zu fünf Monaten Haft verurteilt worden. Er verbüßt seine Strafe in einem Gefängnis bei Santa Barbara und soll nach Behördenangaben am 17. April entlassen werden.

Die beiden hatten eine halbe Million Dollar (umgerechnet etwa 444.000 Euro) Bestechungsgeld gezahlt, um ihre zwei Töchter als Ruder-Anwärterinnen an die University of Southern California zu bekommen, obwohl diese keine Sportlerinnen sind.

60 Promi-Eltern in Bestechungsskandal involviert

Das Paar ist eines von fast 60 prominenten Eltern, Trainern und anderen Personen, gegen die in dem Fall ermittelt wurde. Die bislang ergangenen Urteile reichen von einigen Wochen bis neun Monaten Haft. Die «Operation Varsity Blues» genannte Ermittlung hatte große Bestechungssummen aufgedeckt, die gezahlt wurden, um die Kinder mit manipulierten Testergebnissen oder unter Vortäuschung sportlicher Leistungen an Elite-Hochschulen zu bekommen.

Loughlin hatte ihre Strafe am 30. Oktober angetreten und erklärt, sie werde sich nicht um eine vorzeitige Entlassung im Zusammenhang mit dem Coronavirus bemühen.

(L'essentiel/dpa)