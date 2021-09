Fürstin Charlène ist kein Fan ihrer Familie

Auf dem offiziellen Instagram-Account Palais Princier de Monaco gewährt die monegassische Fürsten-Familie regelmäßig Einblick in ihre Arbeit und ihr Privatleben. Mehr als 10.000 Followerinnen und Follower verzeichnet der Account mittlerweile. Doch sieht man sich die Abonnentinnen- und Abonnenten-Liste genau an, fällt auf: Fürstin Charlène zählt nicht dazu.

Während der Familien-Account nur fünf ausgewählten Profilen folgt und jener der ehemaligen Olympia-Schwimmerin selbstverständlich dazugehört, hat die 43-Jährige den Palais Princier de Monaco nicht abonniert. Stattdessen scheint die Fürstin unter ihren 69 Accounts mehrheitlich anderen Prominenten zu folgen.

So schenkte sie etwa Sängerin Taylor Swift (31) und Sänger Lenny Kravitz (57), den Rappern Kanye West (44) und 50 Cent (46), Model Bella Hadid (24) sowie den Schauspielenden Reese Witherspoon (45), Jason Mamoa (42) und Kate Hudson (42) ein Like. Ebenso finden sich einige Sportler in ihrer Abo-Liste – insbesondere Formel-1-Fahrer wie Lewis Hamilton (36) und Max Verstappen (24). Plus: Obwohl sie scheinbar kein Interesse am Leben ihrer eigenen royalen Familie hat, scheint sie der offizielle Account von Herzogin Kate (39) und Prinz William (39) zu faszinieren.

Krisengerüchte halten sich hartnäckig

Ist dies etwa ein weiteres Indiz dafür, dass es in der Fürsten-Ehe kriselt? Albert selbst äußerte sich erst kürzlich gegenüber dem «People»-Magazin zu den Gerüchten und sagte: «Sie hat Monaco nicht verärgert verlassen!» Die 43-Jährige steckt seit Mai in Südafrika fest. Wegen eines schweren Hals-Nasen-Ohren-Infekts wurde aus einem geplant einwöchigen Trip ein viermonatiger Aufenthalt, der hartnäckige Scheidungsgerüchte ausgelöst hat.

«Sie ist nicht gegangen, weil sie sauer auf mich oder irgendjemand anderen ist. Sie reiste nach Südafrika, um dort die Arbeit ihrer Stiftung zu überdenken und sich mit ihrem Bruder und einigen Freunden eine kleine Auszeit zu nehmen», versicherte der Fürst. So setzt sich seine Frau in ihrer ehemaligen Heimat gegen Nashorn-Wilderei ein. Albert sagte weiter: «Charlène wollte maximal zehn Tage dort bleiben.» Der einzige Grund, wieso sie noch nicht nach Monaco zurückgekehrt sei, seien «all diese medizinischen Komplikationen».

