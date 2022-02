Sarah Knappik hat Angst um Freundin in Ukraine

Russland bombardiert seit Donnerstagmorgen die Ukraine. Mehrere ukrainische Luftwaffenstützpunkte und Flughäfen wurden bereits zerstört.

Ex-Dschungelcamperin Sarah Knappik reagierte nun via Instagram-Story darauf. Sie erzählt, dass eine gute Freundin von ihr sich gerade in der Ukraine befindet. «Bei meiner Freundin ist gerade eine Bombe eingeschlagen», offenbart sie unter Tränen. Sie betont: «Sie ist in Odessa. Das ist alles ernst, Leute.»

Die Reality-TV-Darstellerin macht sich große Sorgen: «Wenn Männer Kinder kriegen würden, dann würden sie keine Kriege führen. Ich habe so Angst um meine Freundin.» Knappik fragt sich, wie es jetzt in Deutschland wohl weitergeht: «Ich hab' keinen Bock auf Krieg, ich hab ein kleines Baby.» Inzwischen hat sie die Stories gelöscht.

