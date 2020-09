Anklage steht: Kevin Spacey muss vor Gericht

Die Karriere des beliebten Hollywood-Schauspielers und House of Cards-Stars Kevin Spacey (61, American Beauty) endete abrupt, als vor drei Jahren erstmals Missbrauchsvorwürfe gegen ihn erhoben wurden. Damals erzählte der Schauspieler Anthony Rapp (48), bekannt aus der Serie Star Trek: Discovery, dass es 1986 zu sexuellen Übergriffen gekommen war, nachdem Spacey den damals 14-Jährigen nach einer Broadway-Aufführung zum Feiern in seine Wohnung eingeladen hatte.

Auf schwere Vorwürfe folgt Anzeige

Spacey erklärte zunächst, dass er sich nicht an den Vorfall erinnern könnte, legte aber in seiner folgenden Entschuldigung ein Teilgeständnis ab: «Wenn ich mich so verhalten habe wie er es schildert, dann schulde ich ihm die aufrichtigste Entschuldigung für das absolut unangemessene und betrunkene Verhalten», so Spacey im Jahr 2017. Doch mit dieser Entschuldigung kommt der Schauspieler nun nicht mehr davon, denn Rapp und ein weiteres vermeintliches Opfer haben beim Obersten Gerichtshof Manhattan Klage gegen den gefallenen Hollywoodstar eingereicht.

Auch der zweite Kläger, den Spacey ebenfalls als Teenager kennenlernte, erhebt schwere Anschuldigungen. Nachdem sie sich in einem Schauspielkurs getroffen hatten, habe ihn Spacey mehrmals in seine Wohnung eingeladen, wo er sich dem Jugendlichen zunächst genähert, dann versuchte habe, ihn sexuell anzugreifen.

Spacey droht keine Haftstrafe

Im Gegensatz zu zwei weiteren Fällen, bei denen die Anklage gegen Spacey fallen gelassen wurde, wird sich der Schauspieler nun doch nach Einreichung der Klage vor Gericht verantworten müssen. Wann das Verfahren beginnt, ist noch nicht bekannt, aber es handelt sich dabei um eine Zivilklage. Das bedeutet, dass Spacey im Falle einer Verurteilung nur mit einer Geld-, nicht aber mit einer Haftstrafe zu rechnen hat.

(L'essentiel/red)