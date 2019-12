Billie Eilish schockt James Corden mit Tarantel

Die am 18. Dezember 18 Jahre alt gewordene Sängerin, die mit ihrem Debütalbum «When We All Fall Asleep, Where Do We Go» das Jahr 2019 musikalisch dominiert hat wie kaum ein anderer Künstler, cruiste mit ihrem Gastgeber singend durch Los Angeles.

Neben der Singerei («bad guy», «Ocean Eyes», «all the good girls go to hell», «Baby» von Justin Bieber) wurde auch ein bisschen geplaudert. Bille erzählt, dass sie bereits mit sechs Jahren den Beatles-Song «I Will» auf der Ukulele spielen konnte. Im Auto tritt sie den Beweis an, und verzaubert beim Spielen mit ihrer einzigartigen Stimme.

Außerdem erinnert sich die Pop-Sensation an den Moment beim Coachella-Festival, als sie zum ersten Mal ihrem Teenie-Schwarm Justin Bieber gegenüberstand.

Arachnophobie

Danach nahm sie James Corden mit zu sich nach Hause. Sie lebt immer noch im Haus ihrer Eltern, wo sie und ihr Bruder in ihren Kinderzimmern die Musik geschrieben und aufgenommen haben, mit der sie nun zur musikalischen Ikone einer ganzen Generation wurde.

Im Zimmer ihres Bruders macht Billie James dann mit ihrer Hausspinne bekannt. Dem sonst so spaßigen Moderator ist dabei allerdings alles andere als zum Lachen zumute. Auch Billies Mutter kommt kurz zu Wort. Die 18-jährige Billie kommt in dem Video trotz ihres unglaublichen Welterfolgs komplett am Boden geblieben und natürlich rüber.

