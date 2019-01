Ärzte retten DSDS-​​Sieger mit Not-​​OP das Leben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Samstag trat Alphonso Williams noch auf, litt aber unter starken Rückenschmerzen – dachte er zumindest. Das restliche Wochenende schonte sich der 56-Jährige, hoffte auf baldige Besserung. Doch der Schmerz wurde schlimmer. Also entschied sich der Sänger am Montag einen Arzt zu besuchen.

Diese Entscheidung hat Alphonso wohl das Leben gerettet. Der Arzt schickte ihn sofort ins Krankenhaus, dort wurde eine sofortige Operation angeordnet. Was der Sänger als Rückenschmerzen fehlinterpretierte, war in Wirklichkeit eine kaputte Niere.

Die rechte Niere arbeitete nicht mehr, ein Stauung blockierte ihre Funktion. «Der Arzt sagte, hätten wir einen Tag länger gewartet, hätte er vielleicht seine Niere verloren», verriet Alphonsos Sohn Raphael.

Wenn Blutwerte nicht besser werden, wartet weitere OP

Jetzt wird fieberhaft nach der Ursache für die Niereninsuffizienz gesucht. Alphonso und seine Familie warten gespannt auf die Ergebnisse des Bluttests. Der erste war denkbar schlecht, jetzt hoffen alle auf eine Besserung, sonst muss der Sänger erneut unters Messer.

(L'essentiel/lam)