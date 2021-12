Fürstin Charlène bricht ihr Schweigen

Fürstin Charlène hat sich erstmals seit geraumer Zeit persönlich an die Öffentlichkeit gewendet. Mit einem Instagram-Post anlässlich des siebten Geburtstags ihrer Zwillinge Gabriella und Jacques brach die Ehefrau von Fürst Albert von Monaco (63), die sich schon länger aufgrund von gesundheitlichen Problemen zurückgezogen hat, am Freitag ihr Schweigen.

Zu mehreren Fotos, die Gabriella und Jacques umgeben von Kuchen und Luftballons zeigen, schreibt Charlène in ihrem Post: «Alles Gute zum Geburtstag, meine Babys.» Sie danke Gott dafür, dass er sie mit so «wundervollen Kindern» gesegnet habe.

«Ich bin wirklich gesegnet», fügt die Fürstin und ehemalige Olympia-Schwimmerin an. Auf den Bildern sind nicht nur die Geburtstagsfeierlichkeiten und die Kinder in Partnerlook-Pyjamas zu sehen, sondern am Rande auch die Weihnachtsdeko der Familie. Der Christbaum steht im monegassischen Fürstenhaushalt bereits.

Schwere Zeiten für die Familie

Seit Monaten sind alle Augen auf Charlène gerichtet. Die 43-Jährige befindet sich aktuell nicht bei ihrer Familie in Monaco, sondern an einem unbekannten Ort, um sich wegen psychischer und physischer Probleme behandeln zu lassen. Gerüchten zufolge wird die Fürstin in der Zürcher Privatklinik Paracelsus Recovery behandelt.

Es ist nicht bekannt, wie die Grimaldis das Feiern des Geburtstags von Jacques und Gabriella auf Distanz bewerkstelligen. Unter Fans wurde gemunkelt, ob Albert und die Kinder Charlène vielleicht besuchen. Bislang wurde diesbezüglich aber nichts bekannt. Dem Instagram-Post nach zu urteilen scheint es, als ob die Fürstin ihren Liebsten nun aus der Ferne gratuliert.

(L'essentiel/Angela Hess)