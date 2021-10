Alec Baldwin trifft sich mit Witwer von Halyna Hutchins

Nach dem tödlichen Unfall am Filmset des Western «Rust» versprach der Schauspieler Alec Baldwin der Familie der getöteten Kamerafrau seine Unterstützung. Dass dies nicht nur ein leeres Versprechen war, stellte Baldwin nun am Samstagmorgen unter Beweis. Er traf sich in der Stadt Santa Fe mit Matt, dem Witwer von Halyna Hutchins, und dessen Sohn Andros (9).

Laut der «New York Post» verabredete sich der Schauspieler im Hotel, in dem Baldwin seit Beginn der Dreharbeiten residierte, mit den Hinterbliebenen. Bei einem gemeinsamen Frühstück redeten die Betroffenen über das unfassbare Unglück, das sich am Donnerstag auf dem Filmset ereignete. Fotos zeigen, wie sich der Hollywood-Star und der Witwer fest umarmen.

«Inspiration für alle»

Baldwin unterstütze ihn sehr, wie Matthew Hutchins gegenüber der «New York Post» erklärte. Die beiden Männer nahmen am Freitagabend auch gemeinsam an einer privaten Trauerfeier für die getötete Halyna teil. Auf Twitter bedankt sich Matthew Hutchins für die öffentliche Anteilnahme. Seine Frau habe mit ihrer Leidenschaft und Vision alle inspiriert, der Verlust lasse sich nicht in Worte fassen.

Wie ein Insider berichtet, hat Alec Baldwin vorerst alle weiteren Filmprojekte auf Eis gelegt. Der Schauspieler müsse sich nun «etwas Zeit für sich selbst nehmen und sich neu zentrieren», schreibt das US-Magazin «People». Nach dem Unfall sei der Schauspieler stundenlang absolut untröstlich und hysterisch gewesen. Der Vater der getöteten Hutchins sieht keine Schuld bei Alec Baldwin, prangert aber fehlende Sicherheitsvorkehrungen am Set an.

Vater entlastet Baldwin

Weiterhin sind viele Details zum Todesfall ungeklärt. Wie die «Los Angeles Times» berichtete, verließen vor dem tödlichen Unfall mehrere Mitarbeiter aus Protest gegen die Arbeitsbedingungen das Set des Low-Budget-Western. In Hollywood übliche Sicherheitsprotokolle seien teils nicht befolgt worden, und bereits vor dem fatalen Schuss hätten sich versehentlich Schüsse gelöst. Die Polizei ermittelt weiter.

(L'essentiel/Benedikt Hollenstein)