Fans reißen Diamant von Lil Uzi Verts Stirn

Über drei Jahre lang hatte Rapper Lil Uzi Vert auf einen pinken Diamanten gespart. Im Januar konnte er sich das 20 Millionen Euro teure Stück dann endlich leisten. Um den seltenen Edelstein nicht zu verlieren, ließ er ihn sich kurz darauf in die Stirn piercen. Nun stellt sich jedoch heraus: So sicher war das bizarre Accessoire gar nicht.

Gegenüber TMZ.com hat der 26-Jährige nun den schmerzhaften Grund verraten, wieso seit einiger Zeit anstelle des Diamanten ein herkömmliches Piercing an seiner Stirn prangt: «Ich hatte eine Show beim Rolling Loud Festival und bin dort in die Menge gesprungen. Die Fans haben ihn dann irgendwie herausgerissen.»

Besonders bitter: Eigentlich hatte er sich das Juwel davor bereits entfernen lassen, es dann aber eigens für diesen Auftritt Ende Juli wieder einsetzen lassen. Es scheint jedoch, als hätte das Konzert-Publikum den Diamanten versehentlich entfernt, denn geklaut wurde er nicht. «Ich habe den Diamanten immer noch, also geht es mir gut», so Lil Uzi Vert.

Es lief Blut aus dem Piercing

Obwohl Star-Juwelier Eliott Eliantte, der dem Rapper den Klunker in die Stirn einsetzte, gegenüber «Rolling Stone» klarstellte, dass das Stirn-Accessoire bei richtiger Pflege genau so sicher wie jedes andere Piercing sei, beklagte sich Lil Uzi Vert in der Vergangenheit darüber, dass es Blutungen verursache. So postete er im Februar sogar ein mittlerweile gelöschtes Bild, auf dem zu sehen ist, wie Blut aus der gepiercten Stelle läuft. Dazu schrieb er auf Twitter: «Wenn ich es nicht richtig herausnehme, könnte ich sterben... im Ernst.»

Der Diamant scheint Lil Uzi Verts ganzer Stolz zu sein. Ende Januar schrieb er auf Twitter, dass das Schmuckstück teurer als all seine Autos und sein Zuhause sei. In einem weiteren Tweet schwärmte er: «Es war das erste Mal, dass ich einen echten pinken Diamant gesehen habe.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)