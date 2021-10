Ärzte empfehlen Queen zwei weitere Wochen Ruhe

Queen Elizabeth II musste vor einigen Tagen geplante Termine absagen. Nun haben ihr die Ärzte geraten, sich noch einmal zwei Wochen auszuruhen, bevor sie wieder Termine wahrnimmt.

Der Buckingham Palace schreibt in einem Statement: «Nachdem die Ärzte der Königin vor kurzem empfohlen hatten, sich einige Tage lang auszuruhen, haben sie nun Ihrer Majestät abermals empfohlen, dass sie sich mindestens die nächsten zwei Wochen weiter ausruhen sollte.» Weiter hätten die Ärzte der Queen empfohlen, nur kleine Schreibtischarbeiten und virtuelle Audienzen durchzuführen, aber keine offiziellen Besuche abzuhalten.

Die Queen bedauert, dass sie deshalb nicht an der Gedenkfeier vom 13. November teilnehmen kann. Die Königin hat jedoch nach wie vor die feste Absicht, am Nationalen Gedenkgottesdienst am 14. November teilzunehmen, schreibt der Buckingham Palace weiter.

