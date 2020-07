So cool reagiert Will Smith auf Witz von Instagram-​​User

Will Smith hat auf einen Witz reagiert, den ein Instagram-User unter einem von Smiths Posts machte. In dem Posting war der US-Schauspieler beim Hantieren mit Seilen zu sehen. Darunter meinte ein Fan in einem Kommentar, Smith solle «aufpassen, sich in nichts zu verstricken» – eine klare Anspielung auf die «Verstrickungen» seiner Frau Jada Pinkett-Smith, die in den vergangenen Wochen weltweit Thema von Schlagzeilen waren.

Will Smith nahm das ganze mit Humor und konterte: «Hahaha... okay... ich kann es zugeben. Das ist lustig! Ich blockiere dich zwar jetzt garantiert. Aber der Witz war sehr lustig!» Smith erhielt für seinen Kommentar zigtausend Likes.

(L'essentiel/tha)