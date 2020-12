Daran starb «Darth Vader»-​​Star Prowse

Am vergangenen Wochenende musste sich das «Star Wars»-Universum von einem seiner markantesten Darsteller für immer verabschieden. Schauspieler David Prowse (†), der in der Sternen-Saga Bösewicht Darth Vader zum Leben erweckte, ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Tief betroffen nehmen seit letztem Samstag Millionen von Fans von der Filmlegende Abschied und auch Co-Stars wie Mark Hamill (69) sind untröstlich.

Filmlegende verstarb am Coronavirus

Woran der knapp zwei Meter große Darsteller verstorben ist, war bisher nicht bekannt. Zuletzt hieß es, dass es sich um eine "kurze Krankheit" gehandelt habe. Wie seine Tochter Rachel (50) der Sun aber nun verrät, hat Prowse seinen Kampf gegen das Coronavirus verloren. Besonders tragisch: Seine Familie durfte in seinen letzten Stunden nicht einmal zu ihm.

Browse-Tochter: Vater war ein großherziger Mann

«Es ist furchtbar, dass die Covid-Einschränkungen bedeuteten, dass wir ihn nicht sehen und uns verabschieden konnten», erinnert sich seine Tochter. «Als wir seine Sachen aus dem Krankenhaus abholten, betonte die Krankenschwester nochmal, was für ein cooler Kerl er war.» Dieses Andenken an Prowse will sie nun für immer hochhalten. «Er war ein liebenswerter und großherziger Mann. Ein eleganter Hüne. Und für uns war er unser Vater.»

(L'essentiel/red)