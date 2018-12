«Dieses Jahr war eines der besten meiner Karriere»

In New York wurde Ariana Grande am letzten Donnerstag vom US-Magazin «Billboard» zur Frau des Jahres gekürt. In ihrer Dankesrede rechnete die 25-jährige Sängerin mit dem Jahr 2018 ab.

«Ich finde es interessant, dass dies eines der besten Jahre meiner Karriere war und das schlimmste meines Lebens», sagte Grande. Und ergänzte: «Viele schauen vielleicht zu mir auf und denken, ich hätte alles im Griff. Aber was mein Privatleben angeht, habe ich keine Ahnung, was ich mache.»

Aufwühlendes Jahr

Erst im Oktober trennte sich die Musikerin, deren jüngstes Album «Sweetener» auf Platz eins der US-Charts landete, nach nur fünf Monaten Beziehung von ihrem Verlobten Pete Davidson (25). Nur wenige Wochen zuvor starb ihr Ex-Freund Mac Miller im Alter von 26 Jahren an einer Drogenüberdosis.

Im Beruf verzeichnete Ariana Grande 2018 hingegen zahlreiche Erfolge. Anfang Dezember knackte sie mit ihrer aktuellen Single «Thank U, Next» in den ersten 24 Stunden den Youtube-Rekord. Über 50 Millionen Mal wurde das Video zum Track angesehen. Damit löste die US-Amerikanerin die K-Pop-Band BTS ab, die mit ihrem Hit «Idol» (nur) auf 46 Millionen kam.

(L'essentiel/kao)