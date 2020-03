Drake zeigt erstmals seinen Sohn

Drake hat am Montag erstmals Bilder von seinem Sohn auf Instagram gepostet – und zwar gleich fünf auf einmal. Der Zweijährige ist darauf in den Armen seines berühmten Papas zu sehen, beim Posen mit Riesen-Teddybär und Mini-Auto und mit seiner Mama, der Ex-Pornodarstellerin Sophie Brussaux.

Drakes Sohn trägt den Namen Adonis. Und ist mit seinen blauen Augen und den blonden Locken bereits eine auffällige Erscheinung.

Zu den Fotos erklärt Drake seinen über 64 Millionen Instagram-Followern in einer längeren Abhandlung, wie er die Corona-Lage beurteilt und wie es ihm geht. Er verbringt die Quarantänenzeit offenbar getrennt von seinem Kind.

Affäre im Jahr 2017

«Ich liebe und vermisse meine wunderbare Familie und ich kann den freudigen Tag kaum erwarten, an dem wir uns wiedersehen können», schreibt der 33-Jährige. In diesen Zeiten sei es wichtig, sich mit seinem «inneren Licht» zu verbinden. «Vertrau der Kraft in dir», so der Musiker.

Adonis kam im Oktober 2017 zur Welt. Auf seinem 2018er Album Scorpion bestätigte Drake dann, dass er einen Sohn hat. Sophie Brussaux sei schwanger geworden, nachdem sie sich «nur zweimal getroffen» hätten, erklärt Drake im Song March 14.

Der kanadische Erfolgsmusiker hatte die Vaterschaft zunächst für sich behalten. Er wollte die Ergebnisse eines DNS-Tests abwarten.

(L'essentiel/fim)