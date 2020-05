Michelle Hunziker fährt ihren pinken Porsche aus

Am Wochenende machte TV-Moderatorin, Unternehmerin und Model Michelle Hunziker (43) einen Ausflug in einem auffälligen Gefährt: Einem knallpinken Porsche, den sie nun seit über drei Jahren hat. Es handelt sich um das Modell 911 Turbo S in der Farbe Ruby Stone Red.

Michelles Mann, der italienische Modeimperium-Erbe Tomaso Trussardi (37), fährt ebenfalls einen Porsche – wenn auch in einer schlichteren Aufmachung. Die zwei sind seit 2014 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, Celeste (5) und Sole (6). Zur Familie gehört Aurora (23), Michelles Tochter aus ihrer ersten Ehe mit Sänger Eros Ramazzotti (56).

Die Schweizerin wohnt seit 1993 in Italien. Zurzeit lebt sie mit ihrer Familie in Bergamo in der Lombardei, wo sie auch ihre Selbst-Quarantäne verbringt – wenn sie nicht gerade mit ihrer Freundin eine kleine Spritztour macht.

(L'essentiel/sv)