Nebst der gemeinsamen Zeit mit der Familie freut man sich an Weihnachten ja vor allem auf die Geschenke, die man bekommt – oder selber gibt. Doch das mit dem Schenken ist gar nicht so einfach, man kann auch mal danebenliegen. Bei den Stars in Hollywood ist das nicht anders.

«Need for Speed»-Star Imogen Poots (28) war überglücklich, als ihr jemand einen Otter schenkte. Andere Schauspielgrößen hingegen waren weniger erfreut an den Festtagen. Wie beispielsweise Elle Fanning (19), wie sie dem «W Magazine» verraten hat. Sie bekam einst ein Kontaktlinsen-Pflegemittel geschenkt – obwohl sie nicht mal Sehhilfen benötigt.

Im Video sehen Sie die besten und schlechtesten Geschenke der Celebs.

(L'essentiel/cts)