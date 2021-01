Harry und Meghan meiden sämtliche sozialen Medien

Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) wollen nicht länger in den sozialen Medien aktiv sein. «Laut einer Quelle von The Sunday Times habe das Ehepaar weder für seine Wohltätigkeitsorganisation Archewell noch für private Zwecke vor, auf Instagram, Twitter oder anderen Social-Media-Portalen vertreten zu sein.

Grund für diese Entscheidung sollen die Anfeindungen und Mobbing-Attacken sein, die vor allem Meghan ertragen musste. Im «Teenager Therapy»-Podcast sprach die Herzogin schon im Oktober über das Problem: «Mir wurde gesagt, dass ich die Person bin, über die 2019 weltweit am meisten gelästert wurde.»

«Es ist egal, ob du 15 oder 25 Jahre alt bist. Wenn Menschen fiese und unwahre Dinge über dich sagen, setzt das deiner mentalen und emotionalen Gesundheit zu», sagte sie über die Belastung. Auch in einem Interview im Rahmen des «Fortune Most Powerful Women»-Events im Herbst thematisierte Meghan ihren Verzicht auf soziale Medien: «Zu meinem eigenen Schutz war ich schon lange nicht mehr aktiv und habe die Entscheidung getroffen, keinen privaten Account zu haben.»

Seit März kein offizieller Instagram-Auftritt mehr

Auf Instagram haben Harry und Meghan als @sussexroyal mehr als 10,4 Millionen Follower – den Account dürfen sie seit März 2020 aber nicht mehr bespielen. Da sie sich zum Rücktritt als ranghohe Mitglieder der britischen Königsfamilie entschlossen haben (you know, der Megxit), dürfen sie sich auch nicht mehr als «royal», also «königlich» bezeichnen.

Das hier ist der bislang letzte Social-Media-Post von Meghan und Harry:

(L'essentiel/Pascal Kobluk)