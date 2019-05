Harry geht drei Tage nach der Geburt wieder arbeiten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Erst vor drei Tagen sind Prinz Harry und Herzogin Meghan (37) Eltern eines kleinen Jungen geworden. In Ruhe in seine neue Rolle hineinwachsen kann er nicht: Bereits heute rief den 34-Jährigen wieder die Pflicht.

Harry ist zu einer Reise in die Niederlande aufgebrochen, um den offiziellen Countdown zu den Invictus Games einzuläuten, die 2020 in Den Haag stattfinden. Seine Frau blieb mit ihrem Sohn und Meghans Mutter Doria Ragland (62) zu Hause im Frogmore Cottage.

Für die kommenden Monate stehen ebenfalls schon öffentliche Termine auf der Agenda der Sussex-Familie. Wir verraten, wie es mit dem Trio weitergeht:

14. Mai – Harry in Oxford

Nächste Woche muss sich der Queen-Enkel erneut von seiner kleinen Familie trennen. Am 14. Mai wird er unter anderem einem KinderKrankenhaus in Oxford einen Besuch abstatten.

8. Juni – Trooping the Colour

Offiziell hatte Queen Elizabeth am 21. April Geburtstag, groß gefeiert wird traditionell aber erst im Sommer – bei Trooping the Colour, der jährlichen Militärparade in London. Bei der Feier ist stets die ganze Königsfamilie anwesend – und vermutlich auch Herzogin Meghan.

Es wird erwartet, dass die 37-Jährige (allerdings ohne Archie) bei der Parade ihren nächsten Auftritt in der Öffentlichkeit haben wird.

Sommer – Taufe von Archie

Auf einen gemeinsamen Auftritt des Sussex-Trios darf man sich im Sommer freuen. In der Regel werden die königlichen Kinder etwa zwei bis drei Monate nach der Geburt getauft – so war es zumindest bei Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1).

Meghan und Harry werden dieser Tradition höchstwahrscheinlich treu bleiben und Archie im Juli oder August in die Church of England einführen. Den genauen Termin für die Taufe verschickt der Buckingham-Palast zu angemessener Zeit.

22. Oktober – Ende der Babypause

Fünf Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes möchte Herzogin Meghan aus dem Mutterschutz zurückkehren. Und der erste Termin steht bereits fest: Gemeinsam mit ihrem Mann wird die 37-Jährige am One-Young-World-Gipfel teilnehmen, der vom 22. bis 25. Oktober in London stattfindet. Das berichtet Katie Nicholl, Royal-Korrespondentin der «Vanity Fair».

Oktober/November – Afrika-Reise

Kurz vor der Geburt von Archie Harrison kamen Gerüchte auf, die Sussexes wollen mit ihrem Kind nach Afrika ziehen. Dies wurden vom Palast nie bestätigt. Harry und Meghan möchten aber auf Royal-Tour durch Afrika gehen.

Wie Roya Nikkhah, Royal-Reporterin von «The Sunday Times», auf Twitter schreibt, planen «der Herzog und die Herzogin von Sussex ihre erste Überseereise mit ihrem Kind. Die Afrika-Tour ist für Oktober geplant, wenn ihr Sohn ungefähr sechs Monate alt ist.» Genauere Details sollen «in naher Zukunft» entschieden werden.

Anfang 2020 – Reise nach Amerika und Kanada

Ihre Reise in die USA und Kanada hat das Herzogspaar bereits zweimal verschoben. Grund: die bevorstehende Geburt von Baby Sussex. «So wie es aussieht, wird die Herzogin von Sussex dieses Jahr nicht auf einer offiziellen Auslandsreise sein», verriet ein kanadischer Insider, der in die Kanada-Pläne der Royals eingebunden ist, der «Vanity Fair», «das teilte der Palast mit. Die Dinge können sich aber noch ändern».

Das Geburtsland seiner Mutter wird Archie, der auch Anspruch auf den US-Pass hat, aber Anfang 2020 kennen lernen, denn dann möchten Harry und Meghan über den großen Teich, wie die Quelle weiter verrät.

Bestätigt hat der Buckingham-Palast bislang aber keiner der Übersee-Reisen – weder Afrika noch USA – und verrät gegenüber dem «Daily Express»: «Alle zukünftigen Pläne für den Herzog und die Herzogin von Sussex sind in diesem frühen Stadion spekulativ.»

